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Активистку "Другой России Лимонова" Шалину арестовали на 15 суток

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы арестовал руководителя московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Ольгу Шалину на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили "Интерфаксу" в партии.

"Ольгу Шалину арестовали на 15 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Формальной причиной стало то, что она якобы отказалась показывать паспорт сотрудникам полиции", - сказали в партии в четверг.

Шалину задержали в Москве в среду.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

23 июня текущего года Шалина уже была арестована на 15 суток за аналогичное правонарушение.

Другая Россия Лимонова Ольга Шалина

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