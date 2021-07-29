Активистку "Другой России Лимонова" Шалину арестовали на 15 суток

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы арестовал руководителя московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Ольгу Шалину на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили "Интерфаксу" в партии.

"Ольгу Шалину арестовали на 15 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Формальной причиной стало то, что она якобы отказалась показывать паспорт сотрудникам полиции", - сказали в партии в четверг.

Шалину задержали в Москве в среду.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

23 июня текущего года Шалина уже была арестована на 15 суток за аналогичное правонарушение.