В Москве задержали 11 активистов "Другой России Лимонова"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали 11 членов незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" в столице, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Захватов.

"Задержаны 11 человек. Их везут в шестой отдел полиции на Московском метрополитене. Они задержаны в ходе обыска, который проводился в московской штаб-квартире партии. Он уже завершен, дверь штаб-квартиры опечатали", - сказал Захватов.

Адвокату пока неизвестно, что правоохранители инкриминируют задержанным.

В партии агентству сообщили, что задержаны 13 человек.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.