Модуль "Наука" сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Модуль "Наука" проработает в составе Международной космической станции до конца 2027 года, возможно, ресурса хватит для продления работы до 2030-го, сообщил журналистам генеральный конструктор разработчика модуля КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

"Перед пуском провели всестороннее обследование модуля. Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года. Поэтому как минимум до 2027 года мы работать можем, а в принципе можем заглянуть и в более отдаленную перспективу, есть шанс продлить работу до 2030 года, если потребуется", - сказал Кузнецов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Запас по ресурсу есть, и надежность эксплуатации обеспечивается", - заверил он.

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Проблемы с запуском модуля "Наука"

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Российский сегмент МКС

19 июля Рогозин сообщил, что в конце месяца состоится заседание научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе российского сегмента МКС.

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.