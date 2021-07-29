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Осужденный в России Пол Уилан попал в штрафной изолятор

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан помещен в колонии в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Мы позвонили в колонию, чтобы поговорить с Полом и узнать его окончательное мнение по вопросу подачи ходатайства о выдворении его из РФ для отбытия наказания в США, но нам сказали, что его не могут позвать, так как он помещен в ШИЗО", - сказал адвокат.

Он пояснил, что не располагает информацией, за какой проступок Уилан помещен в штрафной изолятор и сколько он там пробудет. "Это может быть от нескольких дней до пары недель, но не более 15 суток", - отметил Жеребенков.

ШИЗО - это особое отделение в колонии, где расположены камеры для нарушителей режима. Вся территория этого особо строгого отделения огорожена и охраняется отдельно, "штрафники" не могут перемещаться по колонии свободно.

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Пол Уилан

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