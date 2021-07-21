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Адвокат сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из РФ

Адвокат сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из РФ
Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Адвокат осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана сообщил, что занимается подготовкой ходатайства в Мосгорсуд о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине, однако не уверен, что оно будет подано.

"Мы готовим обращение в суд, но в течение еще двух недель будем обсуждать целесообразность подачи этого ходатайства", - сказал Владимир Жеребенков "Интерфаксу".

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с братом Уилана Дэвидом и иностранными дипломатами.

Ранее, адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти, в рамках взаимности, могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

Пол Уилан США РФ

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