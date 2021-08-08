Пола Уилана освободили из штрафного изолятора в колонии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Защита осужденного в России за шпионаж американца получила информацию о его освобождении из штрафного изолятора в мордовской колонии.

"Дэвид (брат Уилана) написал, что Пола освободили в пятницу из ШИЗО. Он уже в субботу звонил родителям", - сообщила "Интерфаксу" адвокат американца Ольга Карлова.

По ее словам, Уилан выразил желание пообщаться с адвокатами, но такой возможности ему пока не предоставили.

На прошлой неделе Карлова сообщила "Интерфаксу", что пожаловалась во ФСИН на администрацию мордовской колонии, где тот отбывает наказание, в связи с тем, что адвокаты не могут получить информацию, почему Уилан более месяца не выходит на связь с семьей и посольством.

Другой защитник американца - Владимир Жеребенков ранее сообщал агентству, что Уилан был помещен в штрафной изолятор.

ШИЗО - это особое отделение в колонии, где расположены камеры для нарушителей режима. Вся территория этого особо строгого отделения огорожена и охраняется отдельно, "штрафники" не могут перемещаться по колонии свободно.

Мосгорсуд 15 июня прошлого года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

Ранее адвокаты американца заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти, в рамках взаимности, могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Адвокаты Уилана готовят ходатайство в Мосгорсуд о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине. Как ожидается, оно будет подано в середине августа.