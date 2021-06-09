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Уилан уже не рассчитывает на обмен и надеется на добрую волю Путина

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Осужденный на 16 лет в РФ за шпионаж американец Пол Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен.

"Он считает, что США не станут его обменивать, поскольку это может породить подобные прецеденты и иностранные граждане будут задерживаться для обмена. Мы считаем более вероятным другой путь - просить не о помиловании, а подавать ходатайство о выдворении его из РФ, поскольку его действия не нанесли РФ реального ущерба. Такая процедура прописана в УПК РФ", - сказали "Интерфаксу" его адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова после посещения американца в колонии.

По их словам, Уилан убежден, что "если президент Владимир Путин проявит добрую волю, то США в рамках взаимности выдворят кого-то из россиян, возможно, Бута и Ярошенко".

Как уточнили адвокаты, ходатайство о выдворении Уилана для отбытия наказания в Америке будет подано в Мосгорсуд сразу после российско-американского саммита.

Пять предупреждений и статус склонного к побегу

Адвокаты отметили, что Уилан, который отбывает наказание в мордовской колонии, получил уже пять предупреждений, например, за то, что покинул рабочее место и пошел попить воды или решил принять душ в нарушение внутреннего распорядка.

"У него есть так называемая "красная полоса", которая означает, что он склонный к побегу. Он просил администрацию колонии снять этот статус, но ему отказали", - сказали защитники.

"Из-за этого у него более строгое содержание. Например, он может работать только в первую смену и после обеда не может выходить на прогулку. Каждые два часа его будят, и уже даже врач сказал, что у него высокое давление из-за того, что он не высыпается", - отметили адвокаты.

Приговор

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Пол Уилан

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