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В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Фото: Кирилл Кудрявцев/AFP via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Москва готова передать США американских граждан, отбывающих срок заключения в России, но осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в этом списке нет, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан", - сообщил замглавы МИД РФ в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Были на прежних этапах некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана (...) в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было, и сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте", - добавил Рябков.

По его словам, американской стороне хорошо известна позиция российских властей по этому вопросу.

"Мы постоянно американцам об этом говорим, сейчас к саммиту (президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня - ИФ) тема вновь звучит. Я не берусь предсказывать, в каком ключе пройдет диалог лидеров, но позиция, которую мы отрабатываем, защищаем и продвигаем, американцам очень хорошо известна", - отметил замминистра иностранных дел РФ в беседе с изданием.

Как сообщал "Интерфакс", Московский городской суд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж.

Уилан не признал вину, но решил не обжаловать приговор, поскольку надеялся, что его обменяют на заключенных в США россиян. В настоящее время он отбывает наказание в мордовской колонии. В июне 2021 года Уилан обратился к президенту Байдену с просьбой "вернуть его домой".

США МИД РФ Пол Уилан Сергей Рябков

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