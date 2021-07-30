ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль "Наука"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Наземные специалисты разрешили космонавту Олегу Новицкому открыть люк в модуль "Наука", следует из переговоров экипажа МКС с землей, трансляцию которых ведет NASA.

"Есть разрешение на открытие люка" - сказал представитель Центра управления полетов (ЦУП). По его словам, процесс выравнивания давления в модулях займет "около трех часов".

В четверг, 29 июля, после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакуумметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Инцидент с модулем "Наука"

Ранее, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

По данным американского агентства, из-за ситуации был отложен запланированный на пятницу запуск к МКС космического корабля Starliner.

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности, как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса" открытие люков было запланирован на вечер сегодняшнего дня.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.

"Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - сообщили в госкорпорации.

Также в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты, участвовавшие в подготовке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) к запуску, будут представлены к наградам.

"Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам", - написал Рогозин в фейсбуке.

В четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.