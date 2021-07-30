Что произошло за день: пятница, 30 июля

Отмена перчаточного режима в Москве, авария на ростовском заводе и убийство школьницы самарским полицейским

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве отменено требование носить перчатки в общественных местах. Обязательными перчатки будут только при выполнении технологических операций - например, персоналом кафе при приготовлении еды. Ношение масок москвичами по-прежнему остается обязательным.

- Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы. Тело 15-летней девушки нашли накануне в поселке Петра Дубрава Самарской области. Сообщалось, что у убитой могли быть отношения с сотрудником полиции, но СКР эту информацию не подтвердил. По другой версии, начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Антон Безчетвертев сбил школьницу на автомобиле и решил убить ее, чтобы скрыть следы ДТП. Он задержан и уволен из полиции.

- Пожар произошел накануне на химкомбинате в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Пострадали семь человек, впоследствии один из них скончался. Источник сообщил, что пожар произошел из-за нарушений технологического процесса: неквалифицированные рабочие нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами.

- Двигатели модуля "Наука" нештатно включились из-за программного сбоя, сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Он отметил, что в настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и модуля работают нормально. Дмитрий Рогозин заявил, что причиной несанкционированного включения двигателей модуля мог стать человеческий фактор.

- В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID еще 794 человека. Суточный COVID-прирост в Москве второй день подряд оказался выше отметки в 3 тыс.

- Песков назвал частным инцидентом нападение кавказцев на росгвардейцев. 23 июля в Симферополе выходцы из одной республики Северного Кавказа напали на силовиков, пытавшихся разнять их драку с местными жителями.

- Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады. Вслед за пловцом Евгением Рыловым обладательницей высшей награды стала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета. Кроме того, серебро принесли Анна Пракатень в академической гребле, Елена Осипова в стрельбе из лука и фехтовальщики Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос. Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев. Пары российских теннисистов Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев 1 августа разыграют золото в миксте.