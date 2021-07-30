Источник опроверг сообщение о смерти одного из пострадавших на химкомбинате

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Все семеро пострадавших при пожаре на химкомбинате "Каменский" живы, но находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в медицинских кругах региона.

"Пострадавшие - две женщины и пятеро мужчин - госпитализированы с химическими ожогами 80-100% тела. Действительно, состояние крайне тяжелое, и какие-то прогнозы делать не хотелось бы, но в настоящее время они все живы. Врачи борются за их жизни", - сказал собеседник агентства.

О госпитализации семи пострадавших после ЧП в цеху сообщила пресс-служба химкомбината "Каменский".

Ранее информированный источник сказал "Интерфаксу", что один из пострадавших умер в больнице.

По словам источников, вечером в четверг на предприятии произошла авария и пожар.

"По предварительным данным, рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - сказал один из собеседников агентства.

Пресс-служба предприятия подтвердила, что 29 июля в 20:00 в одном из цехов начался пожар, который быстро потушили. Сейчас там ликвидируют последствия инцидента.

Причины случившегося расследует комиссия Минпромторга.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" в Ростовской области - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.