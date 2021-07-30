Пожарную безопасность на химкомбинате "Каменский" проверяли шесть раз

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На химкомбинате "Каменский", где в четверг семь человек получили сильные ожоги после аварии и пожара, с начала года прошли шесть внеплановых проверок соблюдения мер пожарной безопасности, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Все шесть проверок касались выданных еще в 2019 году предписаний об устранении нарушений, срок исполнения которых истек. В 2020 году проверки пожарной безопасности также касались выданных годом ранее предписаний.

В 2019 году на предприятии было проведено около 80 плановых и внеплановых проверок пожарной безопасности, в ходе которых выявлено около 170 нарушений. Среди них - хранение вещей в неположенных местах, запоры на дверях эвакуационных выходов, необходимость повторной обработки конструкций здания огнезащитной, отсутствие в отдельных помещениях автоматической пожарной сигнализации. Часть нарушений были сразу же устранены.

29 июля вечером в одном из цехов комбината произошло возгорание, которое быстро потушили, сообщили на предприятии. Семь человек получили ожоги, они находятся в больнице в критическом состоянии. На комбинате ликвидируют последствия аварии и работает комиссия Минпромторга, которая выясняет причины случившегося.

"По предварительным данным, рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - сказал один из источников "Интерфакса".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.