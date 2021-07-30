Минпромторг подтвердил гибель пострадавшего на пожаре на химкомбинате

На предприятии воспламенились изделия, уточнило ведомство

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один из семи пострадавших при пожаре 29 июля на химкомбинате "Каменский" в Каменске-Шахтинском, погиб, сообщила пресс-служба Минпромторга. В ведомстве также уточнили, что на предприятии "в цехе формования произошло воспламенение изделий".

"Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве заверили, что семьи пострадавших и погибшего получат все предусмотренные законом денежные компенсации, им помогут.

Там также подтвердили утверждение пресс-службы комбината о том, что пожар быстро потушили.

Об аварии и пожаре на химкомбинате стало известно в пятницу. Сначала источники сообщили о семи пострадавших с тяжелыми ожогами, затем один источник сказал, что один из них умер. Потом источник в медицинских кругах Ростовской области сказал, что все семеро живы, но находятся в критическом состоянии.

ФКП "Комбинат "Каменский" - крупное предприятие по выпуску химической продукции, товаров бытовой химии, пленочных поливинилхлоридных покрытий. Наряду с производством химической продукции специального назначения, одной из приоритетных задач предприятия является выпуск продукции гражданского назначения. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем предприятия является федеральный Минпромторг, а основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов.

Один из источников "Интерфакса" предварительной причиной аварии и пожара назвал нарушение технологий.

"По предварительным данным, рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - сказал он.