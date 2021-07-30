Заблокирован сайт Центра "Досье"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Расследовательский проект Центр "Досье" сообщил, что его сайт в России заблокирован по требованию Таганского суда Москвы.

Никаких уведомлений об этом в "Досье" не получали, поэтому не знают, что стало формальной причиной блокировки, говорится в телеграм-канале проекта

Центр "Досье" - это расследовательский проект, созданный бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Центр "Досье", в частности, занимался расследованием убийства в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, которые летом 2018 года прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях по заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР), также основанного Ходорковским. После их смерти ЦУР был закрыт.