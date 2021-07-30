Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Заблокирован сайт Центра "Досье"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Расследовательский проект Центр "Досье" сообщил, что его сайт в России заблокирован по требованию Таганского суда Москвы.

Никаких уведомлений об этом в "Досье" не получали, поэтому не знают, что стало формальной причиной блокировки, говорится в телеграм-канале проекта

Центр "Досье" - это расследовательский проект, созданный бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Центр "Досье", в частности, занимался расследованием убийства в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, которые летом 2018 года прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях по заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР), также основанного Ходорковским. После их смерти ЦУР был закрыт.

Центр Досье Таганский суд Михаил Ходорковский ЦАР ЦУР

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 июля

Минэнерго предложило в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Рогозин допустил нештатное включение двигателей "Науки" из-за ошибки человека

Рогозин допустил нештатное включение двигателей "Науки" из-за ошибки человека

Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению

Минпромторг подтвердил гибель пострадавшего на пожаре на химкомбинате

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован на два месяца

Пожарную безопасность на химкомбинате "Каменский" проверяли шесть раз

WhatsApp грозит штраф до 6 млн руб. из-за отказа локализовать данные в РФ

СК не подтвердил версию о связи самарского полицейского с убитой школьницей

На Кубани проверят информацию о гибели 4 человек якобы после COVID-прививки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');