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"Открытые медиа" заявили о прекращении работы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проект "Открытые медиа", сайт которого Роскомнадзор заблокировал 4 августа по требованию Генпрокуратуры, заявил о прекращении работы с 4 августа.

"К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики - тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", - говорится в заявлении редакции в телеграм-канале издания.

Редакция заверила, что никогда не работала с нежелательными организациями.

"Мы считаем важным заявить, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект "Открытые медиа" был запущен 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press - мы никогда не скрывали этого. Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского", - отметили в редакции.

4 августа представители проектов "Открытые медиа", "МБХ Медиа" и "Правозащиты Открытки" сообщили о блокировке сайтов этих проектов. В Роскомнадзоре объяснили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры, которая считает, что эти сайты связаны с организациями Михаила Ходорковского Open Russia Civic Movement и Open Russia, признанными в России нежелательными.

Никаких уведомлений о решении Генпрокуратуры ни одна из организаций не получала.

Недавно Минюст признал СМИ-иноагентами главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош, ее заместителя Максима Гликина и корреспондента издания Илью Рождественского. Гликин и Ярош 4 августа обжаловали свой статус в суде.

Открытие медиа Михаил Ходорковский Генпрокуратура Роскомнадзор Open Press Юлия Ярош Максим Гликин

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