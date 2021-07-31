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Комбинации "Спутника V" с AstraZeneca и Sinopharm не вызвали серьезных побочных реакций

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Предварительные результаты исследования комбинаций первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" с вакцинами от AstraZeneca и Sinopharm, ведущегося в Аргентине, показали отсутствие серьезных побочных эффектов, сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Минздрав провинции Буэнос-Айрес опубликовал предварительные позитивные результаты применения комбинации первого компонента "Спутник V" ("Спутник Лайт") с препаратами AstraZeneca и Sinopharm. Главный вывод исследования - никаких серьезных побочных эффектов выявлено не было", - говорится в телеграм-канале производителя вакцины.

Такие данные получены по итогу вакцинации трех групп по 100 добровольцев, первая из которых получила две дозы "Спутника V", вторая - "Спутник Лайт" и дозу вакцины AstraZeneca, третья - "Спутник Лайт" и дозу вакцины Sinopharm.

Предварительные данные по иммуногенности комбинаций станут доступны в августе, добавили в РФПИ.

Как сообщается на сайте правительства провинции Буэнос-Айрес, у 41,6% пациентов не возникло никаких поствакцинальных симптомов, 8,4% жаловались на повышение температуры и боли в спине, 50% - на боль в области укола. В исследовании приняли участие жители провинции Буэнос-Айрес, 71,8% из них - мужчины, 28,1% - женщины, средний возраст испытуемых составил 49 лет.

Накануне РФПИ сообщил предварительные результаты проводимого в Азербайджане исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca, согласно которым серьезные побочные эффекты от совмещенного использования препаратов отсутствуют. Кроме того, среди получивших прививку отсутствуют заболевания COVID-19, добавили в фонде. Первые данные по иммуногенности комбинации вакцин планируется опубликовать в августе.

В настоящий момент исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca проводятся в Аргентине, Азербайджане и ОАЭ.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В Аргентине вакцина была одобрена в декабре прошлого года.

Хроника коронавируса. Июль.

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РФПИ Спутник V AstraZeneca Sinopharm Аргентина Коронавирус

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