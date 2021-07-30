Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca не выявила серьезных побочных реакций
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предварительные результаты исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca, проводимого в Азербайджане, свидетельствуют о высоком уровне ее безопасности и отсутствии серьезных нежелательных реакций, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении подчеркивается, что отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.
Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и первого компонента российской вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа) в Азербайджане были начаты в феврале этого года, на сегодняшний день вакцинировано уже 50 добровольцев, добавили в РФПИ.
В компании напомнили, что клинические исследования комбинации вакцин проходят "в рамках глобальной программы" в нескольких странах. В настоящее время исследование этой комбинации вакцин проходит в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине.
26 июля Минздрав РФ одобрил проведение I-II фазы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca ("Оксфордской вакцины") и "Спутник Лайт" в РФ, следует из госреестра разрешений на их проведение. Испытания безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S (1-компонент вакцины "Спутник V" или "Спутник Лайт"), вводимых по схеме гетерологичного прайм-буста, будут проводиться на 150 взрослых пациентах, их окончание запланировано на 2 марта 2022 года. Исследования пройдут на базе трех медорганизаций в Санкт-Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси". В мае эти исследования были приостановлены.
Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин в РФ ожидаются в конце 2021-го или начале следующего года, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе компании AstraZeneca.