Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееАкадемическая гребля03:33Женщины, Финал А  Новая Зеландия Россия АвстрияПодробнее

Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca не выявила серьезных побочных реакций

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предварительные результаты исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca, проводимого в Азербайджане, свидетельствуют о высоком уровне ее безопасности и отсутствии серьезных нежелательных реакций, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении подчеркивается, что отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.

Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и первого компонента российской вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа) в Азербайджане были начаты в феврале этого года, на сегодняшний день вакцинировано уже 50 добровольцев, добавили в РФПИ.

В компании напомнили, что клинические исследования комбинации вакцин проходят "в рамках глобальной программы" в нескольких странах. В настоящее время исследование этой комбинации вакцин проходит в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине.

26 июля Минздрав РФ одобрил проведение I-II фазы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca ("Оксфордской вакцины") и "Спутник Лайт" в РФ, следует из госреестра разрешений на их проведение. Испытания безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S (1-компонент вакцины "Спутник V" или "Спутник Лайт"), вводимых по схеме гетерологичного прайм-буста, будут проводиться на 150 взрослых пациентах, их окончание запланировано на 2 марта 2022 года. Исследования пройдут на базе трех медорганизаций в Санкт-Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси". В мае эти исследования были приостановлены.

Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин в РФ ожидаются в конце 2021-го или начале следующего года, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе компании AstraZeneca.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
РФПИ Спутник V AstraZeneca Азербайджан

Новости по теме

Новости

Самарский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть следы ДТП

Пандемия коронавируса

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль "Наука"

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Фуд-корты и аттракционы снова заработают в Петербурге со 2 августа

Сервис Samsung Pay могут запретить в России

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года

Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года
Пандемия коронавируса

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу

Фудкорты в торговых центрах Петербурга возобновят работу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');