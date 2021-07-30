Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca не выявила серьезных побочных реакций

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предварительные результаты исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca, проводимого в Азербайджане, свидетельствуют о высоком уровне ее безопасности и отсутствии серьезных нежелательных реакций, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении подчеркивается, что отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.

Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и первого компонента российской вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа) в Азербайджане были начаты в феврале этого года, на сегодняшний день вакцинировано уже 50 добровольцев, добавили в РФПИ.

В компании напомнили, что клинические исследования комбинации вакцин проходят "в рамках глобальной программы" в нескольких странах. В настоящее время исследование этой комбинации вакцин проходит в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине.