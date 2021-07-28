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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли более 21 млн человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В России от коронавируса полностью привиты более 21 миллиона человек, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Полный цикл вакцинации "Спутником V" прошли около 20 млн (человек), полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова - порядка 300 тысяч", - сказала Попова в ходе выступления в Российском обществе "Знание".

При этом среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают коронавирусом не более 0,8%, добавила она.

"Оказывается, что среди привитых полным циклом - заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины, это только полным. Если взять после первой (прививки - ИФ), там буду те самые 2,5%, о которых мы уже говорили", - отметила Попова.

Такие расчеты сделаны на основе данных двух реестров Минздрава РФ - списка привившихся от COVID-19 и списка переболевших коронавирусом. По словам Поповой, они доказывают эффективность вакцинации на "большом популяционном объеме данных, который просто нельзя игнорировать".

В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получило около 35 млн человек, 2 млн из них привились в последние две недели. При этом темпы вакцинации, по словам министра, выросли почти в два раза.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Россия короновирус Анна Попова

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