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Самарского полицейского арестовали по обвинению в убийстве школьницы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд арестовал на два месяца полицейского, задержанного накануне по подозрению в жестоком убийстве 15-летней девочки, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Тело убитой девушки с колото-резаными ранами было найдено поздно вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что по подозрению в преступлении задержан заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции № 3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев.

По данным другого источника, полицейский сбил школьницу на машине, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП. Во время убийства мужчину увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Также проверялась версия о том, что между полицейским и школьницей могли быть отношения, а убийство было совершено на личной почве. Однако она не подтвердилась.

Руководство ГУ МВД по Самарской области приняло решение об увольнении полицейского.

Врио начальника главка Андрей Токарев по данному факту назначил проведение служебной проверки.

Прокурор региона Сергей Берижицкий взял ход расследования убийства школьницы под личный контроль.

Самара Самарская область

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