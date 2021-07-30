Самарский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть следы ДТП

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары сбил на машине школьницу, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, подозреваемый сбил девушку, когда она вечером отправилась на пробежку.

Чтобы скрыть следы преступления, он решил ее убить и несколько раз ударил ножом. Однако в этот момент полицейского увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 15-летней самарской школьницы.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев по данному факту назначил служебную проверку.