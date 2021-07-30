Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:16Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

СК не подтвердил версию о связи самарского полицейского с убитой школьницей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следователи не нашли подтверждений информации о близких отношениях между жестоко убитой школьницей в Самарской области и подозреваемым в этом преступлении полицейским, сообщает СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резаными ранами. По подозрению в ее убийстве задержан сотрудник полиции.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что задержанный – заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции №3 УМВД по Самаре Антон Безчетвертев.

Версии преступления

По данным другого источника, полицейский сбил школьницу на машине, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП. Во время убийства мужчину увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Также проверялась версия о том, что между полицейским и школьницей могли быть отношения, а убийство было совершено на личной почве.

Руководство ГУ МВД по Самарской области решило уволить полицейского. Самарский районный суд в субботу изберет ему меру пресечения, следствие собирается просить о его аресте.

Врио начальника главка Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки. Прокурор региона Сергей Берижицкий взял ход расследования под личный контроль.

Самарская область МВД РФ СКР

Новости по теме

Новости

WhatsApp грозит штраф до 6 млн руб. из-за отказа локализовать данные в РФ

На Кубани проверят информацию о гибели 4 человек якобы после COVID-прививки

Умер один из пострадавших на химкомбинате в Ростовской области

Умер один из пострадавших на химкомбинате в Ростовской области

Московский государственный областной университет решили объединить с МПГУ

Следствие проверит версию о связи убитой школьницы с самарским полицейским

Двигатели модуля "Наука" нештатно включились из-за программного сбоя

Двигатели модуля "Наука" нештатно включились из-за программного сбоя

Нарушение технологии названо причиной пожара на химкомбинате "Каменский"

Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции
Олимпиада-2020

Песков переадресовал МОК вопрос об отказе Первого канала транслировать ОИ в Крыму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');