СК не подтвердил версию о связи самарского полицейского с убитой школьницей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следователи не нашли подтверждений информации о близких отношениях между жестоко убитой школьницей в Самарской области и подозреваемым в этом преступлении полицейским, сообщает СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резаными ранами. По подозрению в ее убийстве задержан сотрудник полиции.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что задержанный – заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции №3 УМВД по Самаре Антон Безчетвертев.

Версии преступления

По данным другого источника, полицейский сбил школьницу на машине, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП. Во время убийства мужчину увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Также проверялась версия о том, что между полицейским и школьницей могли быть отношения, а убийство было совершено на личной почве.

Руководство ГУ МВД по Самарской области решило уволить полицейского. Самарский районный суд в субботу изберет ему меру пресечения, следствие собирается просить о его аресте.

Врио начальника главка Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки. Прокурор региона Сергей Берижицкий взял ход расследования под личный контроль.