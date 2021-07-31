Арестованный за убийство самарский экс-полицейский частично признал вину

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Экс-полицейский, арестованный по подозрению в жестоком убийстве 15-летней девочки, частично признал вину, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по Самарской области.

По словам собеседника агентства, экс-полицейскому предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Тело убитой девушки с колото-резаными ранами было найдено поздно вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

По подозрению в убийстве был задержан сотрудник полиции. Суд арестовал его на два месяца до 29 сентября.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что по подозрению в преступлении задержан заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции № 3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев.

По данным другого источника, полицейский сбил школьницу на машине, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП. Во время убийства мужчину увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Также проверялась версия о том, что между полицейским и школьницей могли быть отношения, а убийство было совершено на личной почве. Однако она не подтвердилась.