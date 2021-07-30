Уволен самарский полицейский, подозреваемый в убийстве школьницы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Руководство ГУ МВД по Самарской области уволило полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, сообщает в пятницу пресс-служба регионального ведомства.

"Сегодня оперативниками МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел", - говорится в сообщении. Подозреваемый был уволен из полиции "по дискредитирующим обстоятельствам", заявили в пресс-службе.

Отмечается, что руководители задержанного будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Решение принято по результатам служебной проверки.

Как сообщалось, 29 июля примерно в 22:30 (21:30 по московскому времени) в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резанными ранами.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1 с.105 (убийство) УК РФ.

Версии убийства

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что по подозрению в преступлении задержан заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции № 3 УМВД по Самаре Антон Безчетвертев.

По данным другого источника, полицейский сбил школьницу на машине, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП. Во время убийства мужчину увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Также проверяется версия о том, что между полицейским и школьницей могли быть отношения, а убийство было совершено по личным мотивам.

Самарский районный суд в субботу, 31 июля, примет решение о мере пресечения полицейскому. Следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Врио начальника регионального главка Андрей Токарев по данному факту назначил проведение служебной проверки.

Прокурор региона Сергей Берижицкий взял ход расследования убийства школьницы под личный контроль.