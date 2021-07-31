Пострадавший в столкновении с фурой под Калугой поезд продолжил движение

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поезд "Ейск-Москва", столкнувшийся в субботу с грузовиком в Калужской области, в 16:04 продолжил движение в столицу, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Для этого железнодорожники организовали дополнительный подменный локомотив. С его помощью поезд с оставшимися пассажирами отправился через Тулу и Большое кольцо Московской железной дороги на Киевский вокзал в Москву", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, для 17 пассажиров столкнувшегося с фурой поезда был организован автобусный трансфер до конечной станции их следования - Калуги.

Следовавший по маршруту "Ейск-Москва" пассажирский поезд в субботу днем столкнулся в Калужской области с грузовиком, водитель погиб, двое пассажиров незначительно пострадали.

По данным МЖД, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора.