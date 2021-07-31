Движение поездов под Калугой восстановлено после столкновения состава с фурой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Средняя-Ферзиково в Калужской области полностью восстановлено после столкновения поезда и цементовоза на железнодорожном переезде, сообщила пресс-служба московской железной дороги.

Поврежденный в столкновении локомотив вернули на рельсы при помощи восстановительного локомотива, а поврежденный грузовой автомобиль убрали. Движение было открыто в 18:50 мск.

По данным пресс-службы западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, по факту столкновения поезда и грузовика начата доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, следовавший по маршруту "Ейск-Москва" пассажирский поезд в субботу днем столкнулся в Калужской области с грузовиком, водитель погиб, двое пассажиров незначительно пострадали.

По данным МЖД, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива.

Поезд "Ейск-Москва" в 16:04 мск продолжил движение в Москву.

"Для этого железнодорожники организовали дополнительный подменный локомотив. С его помощью поезд отправился через Тулу и Большое кольцо Московской железной дороги на Киевский вокзал в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, для 17 пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда "Ейск-Москва" организован автобусный трансфер до конечной станции их следования - Калуги.

После столкновения к поездной бригаде с незначительными травмами обратились двое пассажиров.