Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 31.07В России 6 265 873+23 807В мире 197 366 135+739 604
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Движение поездов под Калугой восстановлено после столкновения состава с фурой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Средняя-Ферзиково в Калужской области полностью восстановлено после столкновения поезда и цементовоза на железнодорожном переезде, сообщила пресс-служба московской железной дороги.

Поврежденный в столкновении локомотив вернули на рельсы при помощи восстановительного локомотива, а поврежденный грузовой автомобиль убрали. Движение было открыто в 18:50 мск.

По данным пресс-службы западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, по факту столкновения поезда и грузовика начата доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, следовавший по маршруту "Ейск-Москва" пассажирский поезд в субботу днем столкнулся в Калужской области с грузовиком, водитель погиб, двое пассажиров незначительно пострадали.

По данным МЖД, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива.

Поезд "Ейск-Москва" в 16:04 мск продолжил движение в Москву.

"Для этого железнодорожники организовали дополнительный подменный локомотив. С его помощью поезд отправился через Тулу и Большое кольцо Московской железной дороги на Киевский вокзал в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, для 17 пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда "Ейск-Москва" организован автобусный трансфер до конечной станции их следования - Калуги.

После столкновения к поездной бригаде с незначительными травмами обратились двое пассажиров.

Калуга Калужская область МЖД

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука"

Что произошло за день: суббота, 31 июля

В Петербурге обрушилась башня исторической дачи Кривдиной

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

На Сахалине разбился Су-35

Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Давление в отсеке МКС с утечкой воздуха поднимут до плановых значений за сутки

Самарского полицейского арестовали по обвинению в убийстве школьницы

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');