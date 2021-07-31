Часть пассажиров столкнувшегося с фурой поезда под Калугой доставят автобусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Для 17 пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда "Ейск-Москва" организован автобусный трансфер до конечной станции их следования - Калуги, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"На место ДТП прибыл подменный локомотив. С его помощью поезд с оставшимися пассажирами будет отправлен через Тулу в Москву на Киевский вокзал альтернативным маршрутом, через Большое кольцо Московской железной дороги", - рассказали в пресс-службе.

Следовавший по маршруту "Ейск-Москва" пассажирский поезд в субботу днем столкнулся в Калужской области с грузовиком, водитель погиб, двое пассажиров незначительно пострадали.

По данным МЖД, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора.