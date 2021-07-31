"Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Видео с моментом открытия люков и перехода российского экипажа МКС в новый модуль "Наука", прибывшим на станцию в четверг, опубликовал "Роскосмос" в своих соцсетях.

"Первое видео из модуля "Наука" от космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Первое видео из модуля #Наука от космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого (@novitskiy_iss) и Петра Дуброва! https://t.co/ycyendKeRZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 31, 2021

На кадрах видно, как космонавты после открытия люков перешли в жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля.

Новицкий в своем Twitter отметил, что совсем скоро проведет более подробную экскурсию по новому модулю.

Накануне космонавты "Роскосмоса" перешли на борт модуля "Наука", пристыковавшегося в четверг к МКС.

"Сегодня в 20:47 мск космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли на борт нового российского модуля "Наука", - говорилось в сообщении госкорпорации в пятницу.

Отмечалось, что Новицкий и Дубров выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Ранее в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил об интеграции в состав российского сегмента МКС нового модуля "Наука".

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.