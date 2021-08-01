Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 августа

Акции протеста против "санитарных паспортов" во Франции, угроза ввести санкции против РФ от кандидата в канцлеры Германии, первое видео с борта модуля "Наука"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На акции против "санитарных паспортов" во Франции вышли свыше 200 тыс. человек. В Париже в демонстрациях приняли участие 14 250 человек. Полиция применила слезоточивый газ против вышедших на протесты. Глава МВД Жеральд Дарманен сообщил о задержании в течение субботы 19 демонстрантов, в том числе - 10 человек в Париже.

- Лашет пригрозил РФ санкциями за давление на Украину с помощью "СП-2". Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока считает, что это позволит предотвратить использование Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия. По словам Лашета, преданность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.

- "Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука". На кадрах видно, как космонавты после открытия люков перешли в жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля. Ранее в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил об интеграции в состав российского сегмента МКС нового модуля "Наука".

- В "Нафтогазе" заявили, что Украина не рассматривает импорт газа из РФ. Глава правления компании Юрий Витренко отметил, что хочет чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители. Ранее Витренко увидел в комментарии "Газпрома" о перспективах продолжения транзита через Украину после 2024 года предложение закупать газ в России и отклонил его.

- Армения заявила об обстреле своих позиций ВС Азербайджана у села Ерасх. В Минобороны страны отметили, что после ответных действий огонь противника был подавлен и с армянской стороны пострадавших нет. Обстановка на границе Армении на участке населенного пункта Ерасх обострилась 14 июля. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.