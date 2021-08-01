Еще три человека умерли в больнице после ЧП на химкомбинате "Каменский"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Количество жертв на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области, где на этой неделе возник пожар, выросло до четырех человек, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"В больнице скончались еще три сотрудника предприятия. Ранее, в пятницу, от полученных ожогов умер еще один", - сказал он.

По его словам, еще три сотрудника химкомбината находятся в больнице с ожогами. Собеседник агентства отметил, что им оказывается вся необходимая помощь, но они в очень тяжелом состоянии.

Как сообщалось, семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) 29 июля получили ожоги в результате аварии и пожара. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позднее Минпромторг РФ сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице. В сообщении ведомства также отмечалось, что технологическая операция, во время которой произошел пожар и пострадали люди, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что пожар на химзаводе был вызван нарушением технологического процесса.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.