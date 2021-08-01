В РФ за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Еще 22 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 789 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 78, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 33.

Число жертв COVID-19 за все время пандемии достигло 159 352.

По выздоровлению выписаны уже 5, 625 млн пациентов, в том числе 17 271 за минувшие сутки.

В Москве за последние 24 часа зарегистрировано еще 2484 эпизода заражения коронавирусом.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлены 1 911 новых заболевших, в Московской области - 1 658.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 288 тыс. 677 случаев коронавирусной инфекции.

Лидируют в мировом антирейтинге, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США с 34,97 млн случаев COVID-19. На втором месте Индия с 31,65 млн случаев. На третьем - Бразилия с 19,91 млн эпизодов.

Во Франции зафиксировано 6,19 млн случаев.