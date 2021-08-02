Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь выросла

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Около 3,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 33% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 330 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 2 484 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость увеличилась на 816 случаев или почти на 33%.

На минувшей неделе суточная заболеваемость COVID-19 колебалась в районе 2-3 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Скончались за 24 часа в Москве 75 пациентов с коронавирусом. Минувшие сутки стали пятыми подряд, когда в городе фиксируют менее 100 погибших. За все время пандемии COVID-19 привел к смерти 25 779 столичных жителей.

Выздоровел от заболевания и выписался за сутки 2 881 москвич. Всего коронавирус в столице смогли победить 1 366 386 человек.

Накануне сообщалось о смерти 78 и выздоровлении 3 475 жителей Москвы.

Общее число зафиксированных в российской столице случаев COVID-19 по состоянию на 2 августа достигло 1 511 940.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

29 июля он отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.