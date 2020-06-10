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Разлив топлива в Норильске засняли 14 иностранных спутников

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МЧС получила от иностранных государств 1,5 млн квадратных километров съемок разлива топлива в Норильске, сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что 4 июня была активирована международная хартия "Космос и крупные катастрофы" в целях мониторинга разлива топлива в Норильске силами иностранных спутников участников хартии. В мониторинге пострадавшего района приняли участие 14 космических аппаратов (из Аргентины, Германии, Канады, Китая, США, Франции, Японии, а также Европейского космического агентства, сообщили в госкорпорации.

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"По состоянию на 10 июня в МЧС России были переданы иностранные данные дистанционного зондирования Земли (включая архив) общим объемом около 1,5 миллиона квадратных километров (75 маршрутов съемки)", - добавили в госкорпорации.

В Роскосмосе также сообщили, что за разливом топлива следят и российские спутники дистанционного зондирования земли.

"По состоянию на 10 июня в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли объемом более 88 тысяч квадратных километров", - отмечается в сообщении.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная. Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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МЧС Норильск Норникель НТЭК

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