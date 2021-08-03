На Кубани развернули максимальное за время пандемии число COVID-коек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краснодарский край развернул максимальное количество коек для больных с коронавирусной инфекцией - более 7 тысяч, сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

"За месяц (июль - ИФ) число коек в ковидных госпиталях Кубани увечили почти на 60%", - говорится в сообщении.

С 3 июля в крае вернули к работе с пациентами с COVID-19 пять медицинских учреждений.

Таким образом, больных коронавирусом принимают 26 госпиталей Кубани. В них насчитывается 7090 коек, из которых занято 5997.

Отмечается, что месяц назад был открыт 21 госпиталь на 4491 место.

Предыдущий пик заболеваемости в регионе был 18 января. Тогда в крае за сутки выявили 200 новых случаев. Были открыты 27 инфекционных госпиталей на 6630 коек.

В настоящее время на Кубани ежедневно выявляют порядка 260 зараженных коронавирусом.

На сегодняшний день в Краснодарском крае прививку от COVID-19 сделали около 1,6 млн человек. Пункты вакцинации открыты во всех муниципалитетах.