Власти Кубани напомнили туристам о штрафах за отказ от прививки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае с 1 августа будут действовать новые правила заселения туристов в отели и санатории, по которым за отказ от вакцинации полагается штраф в 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

По постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с этого дня можно будет заселять непривитых гостей только при условии, что они дадут обязательство в течение трех дней привиться от коронавируса и подпишут соответствующую бумагу. "Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста", - говорится в сообщении.

Также отельерам разрешили заселять гостей с сертификатом о вакцинации, хотя бы о полученной первой дозе, или документ о перенесенном за последние полгода COVID-19 из личного кабинета портала "Госуслуги".

Тем, у кого противопоказания к вакцинации, нужно будет предъявить справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Туристам-подросткам возраста от 15 до 18 лет при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест или медицинский документ о перенесенном заболевании из личного каабинета на "Госуслугах".

Детей моложе 15 лет разрешено размещать без медицинских документов.

Контроль за исполнением постановления губернатора возложен на мониторинговые группы. В них вошли сотрудники Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представителей муниципального образования и правоохранительных органов.

В начале августа на Кубани будут работать 332 пункта вакцинации, в том числе 99 выездных. Большая часть выездных пунктов расположена в курортных городах - в Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике.