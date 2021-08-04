Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Отели в Краснодарском крае начали снижать цены из-за уменьшения загрузки в августе, оно связано с ограничениями, введенными в регионе для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Власти региона утверждают, что оттока туристов из-за введенных ограничений нет, но сейчас эти заявления делаются на основе текущей ситуации: в регионе пока отдыхают туристы, заехавшие до 1 августа. После 10-х чисел августа ситуация может измениться. Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30%, а в сентябре – на 50% к 2019 году. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 млн туристов", - сообщила она.

По словам Тюриной, отели Краснодарского края, а вслед за ними и туроператоры оказались в неконкурентных условиях, так как в других странах и на других направлениях таких жестких ограничений нет, соответственно, туристы могут поехать туда.

"Сейчас и приморский, и горный кластеры Сочи продаются слабо. Продажи туров в августе уже отстают от показателей доковидного 2019 года на 44%. Турпоток перераспределился на Абхазию, Крым и частично Турцию. Сочинские отельеры пытаются предложить партнерам различные скидки, но, по словам туроператоров, они не помогают, так как причина падения спроса была не финансовой: люди просто не захотели вакцинироваться ради поездки в Краснодарский край и уж тем более непосредственно на отдыхе", - подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Отчасти повлияло на спрос и возобновление рейсов в Турцию с 22 июня, но, по данным РСТ, отток туристов по этой причине не превышает 10-20%.

"По оценкам туроператоров, недозагрузка отелей в Краснодарском крае в августе составляет 20-25%. Отели из-за этого уже снизили цены на 10-20%, многие предлагают спецпредложения для семей – скидки на размещение детей достигают 50%", - добавила эксперт.

Продажи на осень, по ее словам, также ниже ожидаемого.

"В итоге лучшим месяцем для курортов в этом году был июнь, а август станет месяцем с наименьшей загрузкой, что абсолютно нетипично. Тем не менее, по словам туроператоров, даже с августовским падением летний сезон 2021 года будет лучше, чем в 2019 году и, тем более, в прошлом", - сообщила Тюрина.

В конце июня власти Краснодарского края ввели новые правила заселения в объекты размещения для туристов. С 1 августа в отелях, санаториях, базах отдыха и пансионатах региона для заселения нужен сертификат о прививке либо справка о перенесенной болезни. В случае противопоказаний к прививке потребуется справка о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Турист может заселиться в отель с отрицательным ПЦР-тестом, но тогда при заезде он подписывает обязательство сделать прививку в течение трех дней. В противном случае ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Как сообщалось, сразу после объявления о новых правилах заселения у туроператоров начались массовые аннуляции туров. Туристы спешили отказаться от поездок, пока это можно было сделать без штрафов.