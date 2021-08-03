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ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике

ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, которого задерживали в начале июля при получении закрытой информации от гражданина России, интересовался сведениями о российских планах в Арктике, сообщает Федеральная служба безопасности.

Эстонский дипломат несколько раз встречался с гражданином России, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

Спецслужба также опубликовала часть видео со встречи дипломата с гражданином РФ, в ходе которой собеседники обсуждают получение информации "о политике в арктической зоне".

На видео также снято задержание консула. Он был доставлен в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Я вам объявляю, что вы были задержаны при получении сведений закрытого характера, которые касаются безопасности Российской Федерации", - объявил дипломату сотрудник спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что решение об обнародовании видео было принято в связи с решением МИД РФ о высылке сотрудника посольства Эстонии в России. Объявлено о нем было ранее во вторник.

О задержании Лятте стало известно 6 июля. Вскоре в тот же день его отпустили, на следующий день дипломата объявили персоной нон грата. В ответ на это последовала высылка российского дипломата из Эстонии.

ФСБ Санкт-Петербург Эстония Март Лятте

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