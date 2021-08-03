Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России, где ему объявили о высылке эстонского дипломата, который должен покинуть РФ в течение недели, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Ему (Лайдре - ИФ) заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

Как отмечают на Смоленской площади, 7 июля был объявлен персоной нон грата консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте "в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". "Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам", - говорится в документе.

"Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил persona non grata сотрудника посольства России в Эстонии", - сообщает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается: "предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию". "В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявляет российское внешнеполитическое ведомство.