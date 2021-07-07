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Консула Эстонии в Петербурге объявили персоной нон грата

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Консул Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого задержали при попытке получить от гражданина РФ информацию закрытого характера, объявлен в России персоной нон грата, сообщает в среду МИД РФ.

Ему надлежит покинуть территорию России в течение 48 часов.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

О задержании Лятте ФСБ РФ объявила накануне.

В МИД Эстонии задержание консула назвали провокацией. "Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны", - сказали в министерстве.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик отметил, что во вторник консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете, после которой ФСБ задержала его на полтора часа. По его словам, Лятте обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение.

Эстония Март Лятте

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