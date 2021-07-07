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Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ

Эстония в качестве зеркального ответа вышлет из страны дипломата РФ
Флаг на здании посольства России в Таллине
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В связи с высылкой из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте Эстония подготовила зеркальный ответ, страну покинет российский дипломат, сообщает агентство BNS.

"В практике международных отношениях обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - сообщила телерадиовещательной корпорации ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

Леммик подчеркнула, что, по оценке эстонского МИД, задержание консула в минувший вторник является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения безосновательны. "Эстонский дипломат занимался своей обычной работой, исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность", - сказала Леммик.

ФСБ накануне, 6 июля, объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.

В среду Лятте был объявлен персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение 48 часов.

Хроника 15 апреля – 07 июля 2021 годаДипломатическое противостояние
Эстония Петербург Март Лятте

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