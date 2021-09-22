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Камчатские медработники получат по 700 руб. за каждого привитого от COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что камчатские медики будут получать по 700 рублей за каждого привитого от коронавируса.

"Медицинские работники, занятые в прививочной кампании, будут получать стимулирующую выплату за каждого привитого в размере 700 рублей", - написал Солодов на своей странице в инстаграм.

Глава региона также отметил, что местные кафе, бары и рестораны, где привиты более 80% сотрудников, смогут возобновить работу после 23:00.

"Несмотря на сокращение количества госпитализаций в сутки, оставляем резервный коечный фонд, который продолжит принимать больных коронавирусом. Надо быть готовыми к изменению ситуации", - написал Солодов.

По данным на 22 сентября, в Камчатском крае зарегистрировано 19 тыс. 399 случаев коронавируса (плюс 40 за сутки). В "ковидных" госпиталях региона лежат 140 пациентов (плюс 5). Из 340 коек для больных COVID-19 в крае свободными остались 200. Выздоровели 15 тыс. 406 пациентов, умерли 309 человек.

На Камчатке действует масочный режим и прочие "ковидные" ограничения. Для работников ряда сфер введена обязательная вакцинация.

Камчатский край коронавирус COVID-19

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