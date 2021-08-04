Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Гандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Замгенпрокурора попросил запретить прогулки обвиняемому в госизмене ученому

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Игорь Ткачев попросил кассационный суд запретить прогулки 79-летнему ученому из Петербурга Валерию Митько, который находится под домашним арестом по обвинению в госизмене. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат подозреваемого Антон Голубев.

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит представление Ткачева 5 августа.

Митько был задержан в феврале 2020 года и с тех пор находится под домашним арестом. С марта 2021 года суд разрешил ему гулять ежедневно в период с 10 утра до 14:00 в течение двух часов, удаляясь не дальше, чем на километр от дома.

В Генпрокуратуре считают, что прогулки ему нужно запретить. По мнению прокуроров, ученый, обладающий авторитетом и познаниями в своей профессиональной деятельности, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против интересов государства и осведомленный о ходе следствия, в случае разрешения ему прогулок может попытаться помешать расследованию.

Защита Митько считает, что ходатайство прокуратуры незаконно и не может быть удовлетворено.

"Человек, который всю свою жизнь посвятил интересам родины, который является истинным патриотом и поддерживает президента как своего главнокомандующего, в восемьдесят лет столкнулся с этим кошмаром, который вот уже почти два года его преследует", - заявил Голубев.

Ранее защита ученого не раз указывал, что у него есть тяжелые хронические заболевания и врачи рекомендуют ему прогулки.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Митько вины не признает, а его адвокаты сказала, что у него много лет не было допуска к гостайне.

По информации из открытых источников, в частности сайта фонда "Росконгресс", Митько - капитан первого ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжил научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях, а также возглавил Арктическую общественную академию.

Петербург Валерий Митько Игорь Ткачев Генпрокуратура Антон Голубев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

Минфин оспорил прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции

"СПБ биржа" запретит брокерам быть маркетмейкерами и на других торговых площадках

ВС РФ подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

ВС РФ подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

Суд по иску Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд руб. начнется 3 сентября

"Газпром" зарегистрировал новую редакцию устава с адресом в "Лахта Центре"

"Газпром" зарегистрировал новую редакцию устава с адресом в "Лахта Центре"

Суд в Петербурге отказался признать сменившего пол мужчину матерью его детей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');