Замгенпрокурора попросил запретить прогулки обвиняемому в госизмене ученому

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Игорь Ткачев попросил кассационный суд запретить прогулки 79-летнему ученому из Петербурга Валерию Митько, который находится под домашним арестом по обвинению в госизмене. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат подозреваемого Антон Голубев.

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит представление Ткачева 5 августа.

Митько был задержан в феврале 2020 года и с тех пор находится под домашним арестом. С марта 2021 года суд разрешил ему гулять ежедневно в период с 10 утра до 14:00 в течение двух часов, удаляясь не дальше, чем на километр от дома.

В Генпрокуратуре считают, что прогулки ему нужно запретить. По мнению прокуроров, ученый, обладающий авторитетом и познаниями в своей профессиональной деятельности, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против интересов государства и осведомленный о ходе следствия, в случае разрешения ему прогулок может попытаться помешать расследованию.

Защита Митько считает, что ходатайство прокуратуры незаконно и не может быть удовлетворено.

"Человек, который всю свою жизнь посвятил интересам родины, который является истинным патриотом и поддерживает президента как своего главнокомандующего, в восемьдесят лет столкнулся с этим кошмаром, который вот уже почти два года его преследует", - заявил Голубев.

Ранее защита ученого не раз указывал, что у него есть тяжелые хронические заболевания и врачи рекомендуют ему прогулки.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Митько вины не признает, а его адвокаты сказала, что у него много лет не было допуска к гостайне.

По информации из открытых источников, в частности сайта фонда "Росконгресс", Митько - капитан первого ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжил научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях, а также возглавил Арктическую общественную академию.