Обвиняемого в госизмене президента Арктической академии наук оставили под домашним арестом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд признал законным продление домашнего ареста до 10 октября бывшему военному, ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Об этом сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, суд отклонил апелляцию защиты на решение первой инстанции продлить срок домашнего ареста Митько, а также отказался смягчить условия домашнего ареста.

"С одной стороны, домашний арест не самая жесткая мера пресечения, с другой - учитывая возраст моего подзащитного, мы считаем запреты на прогулки, которые разрешены даже заключенным, и встречи с собственными детьми, чрезмерными. Мы намерены оспорить в кассационном порядке вопрос о мере пресечения и считаем, что она должна быть существенным образом смягчена", - добавил адвокат.

Валерию Митько 78 лет. Он был задержан в феврале 2020 года по подозрению в госизмене. О его уголовном деле стало известно в июне.

По версии следствия, он передал материалы, содержащие государственную тайну, спецслужбам Китая, когда ездил в Китай в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики, которые он собирал "по шпионскому заданию". Митько вину не признает.

Павлов отмечал, что его подзащитный много лет не имел допуска к гостайне и что брал с собой за границу только документы, которые "касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".

По данным из открытых источников, в частности сайта фонда "Росконгресс", Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.

На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук указано, что Митько - президент организации. Основным направлением деятельности академии "являлась и продолжает оставаться научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".

Защита организовала кампанию в поддержку Митько с требованием прекратить его преследование, а также преследование других российских ученых, попавших в последние годы под обвинение в госизмене. Соответствующую петицию уже подписали несколько сотен человек.