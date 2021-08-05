Суд запретил прогулки обвиняемому в госизмене ученому Митько

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление заместителя генерального прокурора РФ, просившего отменить разрешение на ежедневные прогулки ученому из Санкт-Петербурга Валерию Митько, находящемуся под домашним арестом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Антон Голубев.

Он напомнил, что прогулки 79-летнему Митько в марте 2021 года разрешил Второй апелляционный суд общей юрисдикции, который частично удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении ученому срока домашнего ареста.

Теперь, пояснил Голубев, апелляционный суд по решению кассационного суда должен будет пересмотреть жалобу защиты, однако совершать прогулки Митько уже нельзя.

Надзорное ведомство полагает, что обладающий авторитетом и познаниями в своей профессиональной деятельности Митько, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против интересов РФ и осведомленный о ходе следствия, в случае разрешения ему прогулок может попытаться помешать расследованию.

Ранее защита Митько неоднократно заявляла о наличии у него ряда тяжелых хронических заболеваний, а также о том, что прогулки ему необходимы по предписаниям врачей.

Митько вменяется государственная измена. Он был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Митько не признает вину. Сторона защиты заявляла, что Митько много лет не имеет допуска к гостайне.