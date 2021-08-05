Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Лёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Пострадавшие от гибели пчел красноярские фермеры начали готовить иски

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - После массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края большинство пострадавших пчеловодов готовят иски в суд, сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В июле в районе погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых было в среднем по 100 тыс. пчел. По данному факту представители ОНФ обратились в региональное управление Россельхознадзора, природоохранную прокуратуру, министерство экологии и Минсельхоз края. Природоохранная прокуратура также направила уведомление в краевое управление Роспотребнадзора.

"По подсчетам пчеловодов ущерб, который они понесли, исчисляется несколькими миллионами рублей. Сейчас необходимо принятие мер, которые предотвратят подобные ситуации в дальнейшем, поэтому мы обратились в министерства сельского хозяйства и экологии региона. Фермеры должны заблаговременно предупреждать местное население о предстоящей обработке", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в крае Сергей Скрипкин.

Также в ОНФ добавили, что, по мнению пострадавших фермеров, в гибели пчел виновато ООО "СХП "Дары Малиновки", которое применяет пестициды против вредителей на рапсовых полях Юрьевского, Боготольского, Большекосульского сельсоветов. Большинство пчеловодов сейчас готовят иски в суд.

В самом агрохолдинге "Дары Малиновки" "Интерфаксу" заявили, что опыление полей проводят не первый год, и в этом году фермеров об обработке предупреждали.

"Перед обработкой полей пчеловодам не нужно выпускать пчел в течение определенного времени. Мы как крупное хозяйство, работающее по законодательству, находимся на месте, у нас есть структура полей, мы всех извещаем: в газетах, в районной администрации о фактах предстоящих обработок, чтобы люди могли подготовиться. Но если пчеловод не зарегистрирован, не взаимодействует с администрацией, то мы не можем эту информацию донести. Соответственно информации, что рядом с нами находятся пчеловоды и ведут деятельность, у нас тоже нет. В Боготольском районе помимо "Даров Малиновки" ведут работы еще 20-30 хозяйств, а обвиняют только нас", - сказал председатель совета директоров агрохолдинга "Дары Малиновки" Василий Герман.

Также добавил, что на прошлой неделе состоялась встреча с пострадавшими пчеловодами, где речь шла о компенсации. Сельхозпредприятие в случае доказанной вины готово возместить ущерб. В частности, в хозяйстве уже промониторили стоимость пчел на специализированных сайтах.

"На данный момент ведется диалог с пчеловодами. После встречи мы выяснили, что из более чем 80 зарегистрированных пчеловодов Боготольского района пострадал и подал на компенсацию ущерба 21 человек, из них только два полностью соответствовали требованиям законодательства. В целом, если мы говорим о правильной работе, которая уменьшит или сведет к нулю подобные инциденты, то здесь необходим какой-то сервис. Например, как в МЧС, когда приходят автоматические уведомления на телефон. Но на территории нашего региона такой программы нет", - сказал Герман.

Как сообщалось, следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия, региональная прокуратура организовали проверку по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе. В рамках проверки следователи дадут оценку действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Красноярский край

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

МВД насчитало в России более 700 тыс. нелегалов из стран СНГ

Пандемия коронавируса

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным

На летевшую из Бодрума в Москву курильщицу завели уголовное дело

МИД РФ обвинил БДИПЧ в дискредитации механизма международного наблюдения за выборами

МИД РФ обвинил БДИПЧ в дискредитации механизма международного наблюдения за выборами

Полностью потушены пожары в приморском заповеднике "Сихотэ-Алинский"

Пандемия коронавируса

Петростат связал с коронавирусом 15% смертей в Петербурге в 2020 году

"МБХ медиа" закрывается

"МБХ медиа" закрывается
Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

Два Superjet по технической причине прервали полет минувшей ночью

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');