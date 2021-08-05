Пострадавшие от гибели пчел красноярские фермеры начали готовить иски

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - После массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края большинство пострадавших пчеловодов готовят иски в суд, сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В июле в районе погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых было в среднем по 100 тыс. пчел. По данному факту представители ОНФ обратились в региональное управление Россельхознадзора, природоохранную прокуратуру, министерство экологии и Минсельхоз края. Природоохранная прокуратура также направила уведомление в краевое управление Роспотребнадзора.

"По подсчетам пчеловодов ущерб, который они понесли, исчисляется несколькими миллионами рублей. Сейчас необходимо принятие мер, которые предотвратят подобные ситуации в дальнейшем, поэтому мы обратились в министерства сельского хозяйства и экологии региона. Фермеры должны заблаговременно предупреждать местное население о предстоящей обработке", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в крае Сергей Скрипкин.

Также в ОНФ добавили, что, по мнению пострадавших фермеров, в гибели пчел виновато ООО "СХП "Дары Малиновки", которое применяет пестициды против вредителей на рапсовых полях Юрьевского, Боготольского, Большекосульского сельсоветов. Большинство пчеловодов сейчас готовят иски в суд.

В самом агрохолдинге "Дары Малиновки" "Интерфаксу" заявили, что опыление полей проводят не первый год, и в этом году фермеров об обработке предупреждали.

"Перед обработкой полей пчеловодам не нужно выпускать пчел в течение определенного времени. Мы как крупное хозяйство, работающее по законодательству, находимся на месте, у нас есть структура полей, мы всех извещаем: в газетах, в районной администрации о фактах предстоящих обработок, чтобы люди могли подготовиться. Но если пчеловод не зарегистрирован, не взаимодействует с администрацией, то мы не можем эту информацию донести. Соответственно информации, что рядом с нами находятся пчеловоды и ведут деятельность, у нас тоже нет. В Боготольском районе помимо "Даров Малиновки" ведут работы еще 20-30 хозяйств, а обвиняют только нас", - сказал председатель совета директоров агрохолдинга "Дары Малиновки" Василий Герман.

Также добавил, что на прошлой неделе состоялась встреча с пострадавшими пчеловодами, где речь шла о компенсации. Сельхозпредприятие в случае доказанной вины готово возместить ущерб. В частности, в хозяйстве уже промониторили стоимость пчел на специализированных сайтах.

"На данный момент ведется диалог с пчеловодами. После встречи мы выяснили, что из более чем 80 зарегистрированных пчеловодов Боготольского района пострадал и подал на компенсацию ущерба 21 человек, из них только два полностью соответствовали требованиям законодательства. В целом, если мы говорим о правильной работе, которая уменьшит или сведет к нулю подобные инциденты, то здесь необходим какой-то сервис. Например, как в МЧС, когда приходят автоматические уведомления на телефон. Но на территории нашего региона такой программы нет", - сказал Герман.

Как сообщалось, следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия, региональная прокуратура организовали проверку по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе. В рамках проверки следователи дадут оценку действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.