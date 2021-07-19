Экс-главу "Открытой России" Пивоварова снова оштрафовали по закону об иноагентах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ; прекратило свою деятельность) Андрея Пивоварова по делу об организации-иноагенте, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей за правонарушение по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (производство и распространение НКО-иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены НКО-иноагентом), следует из сообщения.

По данным пресс-службы, проект "Объединенные демократы", принадлежащий НКО-иноагенту "Открытый Петербург", распространял в интернете материалы без указания на принадлежность к организации, признанной иноагентом. "Дата совершения правонарушения - 01.03.2021, время - 15:42", - говорится в материалах дела.

Пивоваров является учредителем "Открытого Петербурга". Организация зарегистрирована как НКО, осуществляющая просветительскую и образовательную деятельность.

Как сообщалось, в июне Василеостровский районный суд Петербурга на 50 тыс. рублей оштрафовал Пивоварова за невнесении "Открытого Петербурга", который в декабре 2020 года признали НКО-иноагентом, в соответствующий реестр. Также на 150 тыс. рублей была оштрафована сама организация.

Пивоваров находится в СИЗО Краснодара по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Он был задержан 31 мая в Петербурге при попытке покинуть Россию. После задержания Пивоварова доставили на Кубань, где суд заключил его под стражу на два месяца до 31 июля 2021 года включительно.

По данным организации "Правозащита Открытки", следствие утверждает, что 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент в Краснодаре, поделился сообщением на своей странице в фейсбуке с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. В СК полагают, что тем самым он принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Генпрокуратура считает, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.