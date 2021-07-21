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Арест экс-директора "Открытой России" Пивоварова продлен до 29 октября

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Краснодара в среду продлил до 29 октября срок содержания под стражей исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По ходатайству следователя судебные слушания проходили в закрытом режиме. Пивоварову предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Он содержится в спецблоке СИЗО №1 Краснодара.

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В ходе заседания защита Пивоварова ходатайствовала о смягчении меры пресечения, сообщил журналистам адвокат Александр Валявский. "Мы просили изменить меру пресечения на домашний арест, говорили, что в статью УК, по которой обвиняют моего подзащитного, внесены изменения", - сказал Валявский.

Уголовное дело возбуждено в Краснодаре. Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Петербурге и доставили на Кубань.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Тем самым, следствие полагает, что фигурант принял участие в деятельности "нежелательной организации".

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.

Открытая Россия Андрей Пивоваров

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