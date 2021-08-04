Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееГандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Вильнюс пригрозил Минску прекращением экспорта белорусских удобрений через Литву

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - С расширением санкций в отношении Белоруссии, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис в среду перед заседанием правительства.

По словам Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения "Беларуськалия", которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен. "Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить", - заявил министр.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции – это организованная акция белорусских властей против Литвы.

Белоруссия Литва

Новости по теме

Новости

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');