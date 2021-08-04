Вильнюс пригрозил Минску прекращением экспорта белорусских удобрений через Литву

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - С расширением санкций в отношении Белоруссии, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис в среду перед заседанием правительства.

По словам Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения "Беларуськалия", которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен. "Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить", - заявил министр.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции – это организованная акция белорусских властей против Литвы.