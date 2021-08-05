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Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мэр Владивостока Константин Шестаков, за кандидатуру которого 29 июля проголосовало большинство депутатов городской думы, официально вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса" в четверг.

На заседании думы Шестаков принес присягу и обратился к депутатам.

"Должен вам признаться: у меня есть личный интерес. Я очень хочу, чтобы город Владивосток стал комфортным и современным, привлекательным для гостей и жителей. Я здесь родился и никогда не хотел поменять его. Все успехи и достижения связаны именно с этим городом", - сказал Шестаков.

На заседании думы присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщалось, комиссия по итогам конкурса на замещение главы администрации Владивостока, проходившего с 4 июня по 28 июля, представила депутатам две кандидатуры - Шестакова и специалиста аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края Екатерины Лысенковой. 29 июля депутаты избрали Шестакова мэром города. Прежний глава Владивостока Олег Гуменюк в мае подал заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

Владивосток Константин Шестаков

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