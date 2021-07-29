Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Дума Владивостока в четверг утвердила на пост мэра города исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Шестакова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Кандидатуру Шестакова депутаты поддержали единогласно, за него проголосовали все 30 присутствующих депутатов.

Кандидатуру его оппонента Лысенковой не поддержал ни один депутат, 21 проголосовал против, девять - воздержались.

Шестаков, выступая перед депутатами, сообщил, что на посту мэра намерен уделить особое внимание вопросам ремонта дорог, развития общественных пространств и обеспечения комфортной среды для горожан.

"По нашим расчетам, на развитие дорожной сети потребуется 4-5 миллиардов рублей в год. Мы добились выделения первых средств на асфальтирование дороги на острове Русский, но этого явно мало. Нужен комплексный подход в работе с краевыми и федеральными структурами", - сказал он.

Как сообщалось, комиссия по итогам конкурса на замещение главы администрации Владивостока, проходившего с 4 июня по 28 июля, представила депутатам две кандидатуры - Шестакова и специалиста аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края Екатерины Лысенковой.

Полномочия прежнего мэра Олега Гуменюка были досрочно прекращены 27 мая, после того, как он подал заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

И.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.