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Количество претендентов на пост мэра Владивостока сократилось до шести

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Двое из восьми претендентов на пост мэра Владивостока отсеялись в ходе первого этапа конкурса.

Пресс-служба думы Владивостока со ссылкой на информацию конкурсной комиссии сообщила, что кандидат Вячеслав Гнездилов отозвал свои документы. Кандидат Ботур Исмаилов предоставил не полный пакет документов - нет копии трудовой книжки и военного билета. Ко второму этапу конкурса допущены остальные шесть кандидатов: Максим Белобородов, Константин Водзинский, Алексей Коновалов, Руслан Красовский, Екатерина Лысенкова, Константин Шестаков.

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На втором этапе 28 июля конкурсная комиссия даст оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования.

Как сообщалось, для участия в конкурсе на пост мэра Владивостока документы подали восемь человек. Конкурс на замещение должности главы Владивостока проходит с 4 июня по 28 июля. По итогам работы конкурсная комиссия представит в гордуму не менее двух кандидатов.

Депутаты думы Владивостока 27 мая досрочно прекратили полномочия мэра Олега Гуменюка. Он подал заявление об отставке по собственному желанию 19 мая после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. И.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

Владивосток дума Владивостока

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